Bacuna: tweede gele kaart onterecht

EINDHOVEN - Middenvelder Juninho Bacuna van FC Groningen eiste zondag in de openingsfase van het duel met PSV (0-0) een hoofdrol op. De negentienjarige speler werd al na iets meer dan een half uur van het veld gestuurd vanwege een reeks overtredingen en reageerde zijn woede af richting de kleedkamer. Bacuna gaf na afloop van de wedstrijd toe dat hij eerste gele kaart terecht was, maar de tweede gele kaart die scheidsrechter Bas Nijhuis hem gaf na een duel met Luciano Narsingh vond hij onterecht. ,,Ik wil duels graag winnen en alles doen voor het team. Je kunt duels niet op halve kracht ingaan want dan word je juist gestraft'', verklaarde hij.

Richting de kleedkamer was Bacuna moeilijk in toom te houden. ,,Je bent gefrustreerd en boos over de rode kaart en dan komt er veel emotie los. Eigenlijk moet dat niet maar uiteindelijk ben ik wel trots dat het team heeft gestreden voor het punt'', aldus de jonge voetballer.