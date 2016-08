Vitesse wil Tighadouini terughalen

ARNHEM - Vitesse staat op het punt zich te versterken met Adnane Tighadouini. De eredivisieclub voert gesprekken met de vleugelspits over een terugkeer naar Arnhem, zei een woordvoerder van Vitesse maandag. De 23-jarige Tighadouini staat momenteel onder contract bij de Spaanse club Málaga, die hem het afgelopen half jaar uitleende aan Kayserispor in Turkije.

Door ANP - 29-8-2016, 13:53 (Update 29-8-2016, 13:53)

De aanvaller begon zijn carrière bij Vitesse, waar hij in 2011 debuteerde in de hoofdmacht. Na verhuurperiodes bij FC Volendam en SC Cambuur brak Tighadouini pas echt door bij NAC Breda. Ondanks veertien doelpunten van de Gelderlander met Marokkaanse roots degradeerde NAC in het seizoen 2014-2015 uit de eredivisie.

Tighadouini had zich wel in de kijker gespeeld en koos voor een lucratief contract van vijf jaar bij Málaga. Hij kwam echter weinig aan spelen toe in Spanje en staat daarom nu open voor een terugkeer bij Vitesse.