ANP Löw: na duel met Finland nieuwe aanvoerder

DUSSELDORF - De Duitse bondscoach Joachim Löw maakt na het duel met Finland bekend wie de nieuwe aanvoerder wordt. Hij heeft zijn keuze al gemaakt, maar wil de naam nog voor zich houden. De huidige captain Bastian Schweinsteiger neemt woensdag in de oefenwedstrijd tegen Finland afscheid als international. ,,Op woensdag zal Bastian de aanvoerder zijn'', zei Löw maandag. ,,De nieuwe aanvoerder wordt donderdag bekend.

Door ANP - 29-8-2016, 15:37 (Update 29-8-2016, 15:37)

Doelman Manuel Neuer lijkt de belangrijkste kandidaat om de functie van Schweinsteiger over te nemen. Low: ,,Ik ben er niet zo mee bezig. Ik ga straks iemand de aanvoerdersband geven en wie dat is zullen we donderdag zien.'' Hij vindt het vooral een goede zaak dat de 32-jarige Schweinsteiger voor de 121e keer in het nationale shirt in actie komt. De voetballer is bij zijn club Manchester United uit beeld bij coach Jose Mourinho.