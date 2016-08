Tete valt uit op training Oranje

KATWIJK - Kenny Tete heeft maandagavond vroegtijdig de training van het Nederlands elftal verlaten. De rechtsback verliet het speelveld van Quick Boys uit Katwijk en liet zich behandelen door de medische staf van Oranje.

Door ANP - 29-8-2016, 18:47 (Update 29-8-2016, 18:47)

Het is nog onduidelijk wat hem mankeert. Tete is één van de twee rechtsbacks in de selectie van bondscoach Danny Blind voor de komende interlands tegen Griekenland en Zweden. Zijn ploeggenoot Joël Veltman bij Ajax is de andere.