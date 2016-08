Gözübüyük arbiter bij Kazachstan-Polen

ASTANA - De Nederlandse scheidsrechter Serdar Gözübüyük is aangesteld voor de WK-kwalificatiewedstrijd tussen Kazachstan en Polen. Dat meldde de KNVB dinsdag. Het duel wordt op 4 september afgewerkt in Astana.

Door ANP - 30-8-2016, 12:23 (Update 30-8-2016, 12:23)

Het is voor de Gözübüyük zijn 33e internationale aanstelling en zijn tweede WK-kwalificatie-interland. Hij wordt in Astana bijgestaan door de assistenten Bas van Dongen en Patrick Langkamp. Vierde official is Kevin Blom.