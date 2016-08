Gabigol volgende aanwinst De Boer

MILAAN - Frank de Boer krijgt bij Internazionale de beschikking over het Braziliaanse toptalent Gabigol. De spits, die voluit Gabriel Barbosa Almeida heet, tekende dinsdag op zijn twintigste verjaardag een contract tot medio 2021 bij Inter. Hij komt per direct over van Santos.

Door ANP - 30-8-2016, 19:20 (Update 30-8-2016, 19:20)

De Boer kan de spits goed gebruiken na een moeizame start als trainer in Milaan. Uit de eerste twee competitieduels pakte de formatie slechts één punt.

Gabigol won eerder deze maand met de Braziliaanse nationale ploeg de olympische titel in Rio de Janeiro. De spits is na de Portugees João Mario de tweede grote aankoop van Inter sinds De Boer daar trainer is. Die middenvelder kwam zondag over van Sporting Portugal.