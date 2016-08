Ziyech voelt zich heerlijk als Ajacied

ANP Ziyech voelt zich heerlijk als Ajacied

AMSTERDAM - Eindelijk kon Hakim Ziyech zich dinsdag Ajacied noemen. ,,Hoe dat voelt? Heerlijk'', liet de 23-jarige middenvelder na de ondertekening van zijn vijfjarige contract weten bij FOX Sports.

Door ANP - 30-8-2016, 20:24 (Update 30-8-2016, 20:24)

Het feit dat Ajax hem eerst niet nodig leek te hebben, maar daarna alsnog serieus werk maakte van zijn transfer, deed de voormalige spelbepaler van FC Twente weinig tot niets. ,,Het is mij uitgelegd. Wat dan? Dat is iets tussen de directie en mij.''

Ziyech, die bij diverse clubs flink in de belangstelling stond, gaf eerlijk toe dat hij er bij FC Twente geen zin meer in had. ,,Soms heb je iets nieuws nodig. Dat heb ik nu. Ik heb de beste keuze gemaakt. Ik ben gehaald voor het middenveld. Maar als ik aan de rechterkant wordt gezet, doe ik ook mijn best.''

Ziyech, die voor 11 miljoen euro van club wisselt, heeft hoge verwachtingen van zijn eerste jaar bij Ajax. ,,Wanneer het seizoen geslaagd is? Als we kampioen worden.''