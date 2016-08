Antonia en Tamata weg bij FC Groningen

GRONINGEN - Jarchinio Antonia en Abel Tamata kunnen transfervrij op zoek naar een nieuwe club. FC Groningen heeft woensdag de contracten van het duo ontbonden. Beiden lagen nog tot medio 2017 vast. Volgens de clubleiding had het tweetal bij FC Groningen echter weinig sportieve perspectieven meer.

Door ANP - 31-8-2016, 16:08 (Update 31-8-2016, 16:08)

Aanvaller Antonia (25) verhuisde in 2014 van Go Ahead Eagles naar FC Groningen. Hij kwam vorig seizoen nog zeventien keer in actie in de eredivisie. Verdediger Tamata (25) streek vorig seizoen bij FC Groningen neer. Hij was afkomstig van PSV en deed bij de noorderlingen in veertien competitieduels mee.