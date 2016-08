Nigel de Jong tekent bij Galatasaray

ISTANBUL - Nigel de Jong keert terug in het Europese voetbal. De 31-jarige middenvelder heeft woensdag een contract tot medio 2018 ondertekend bij Galatasaray, de Turkse club van trainer Jan Olde Riekerink, middenvelder Wesley Sneijder en verdediger Ryan Donk.

Door ANP - 31-8-2016, 17:41 (Update 31-8-2016, 17:41)

De Jong is afkomstig van Los Angeles Galaxy, waar hij in februari van dit jaar transfervrij belandde na een periode van 3,5 jaar bij AC Milan. De Jong kwam eerder in zijn loopbaan uit voor Ajax, Hamburger SV en Manchester City. Hij speelde 81 interlands. Met Oranje eindigde hij bij het WK in 2010 op de tweede plaats. Vier jaar later veroverde De Jong met het Nederlands elftal WK-brons.

,,Ik ben heel blij met mijn rentree in het Europese voetbal'', liet De Jong weten. ,,Ik houd van de echte voetbalsfeer. Ik vind het bovendien heel leuk om weer met Wesley in hetzelfde team te gaan spelen. Hij is een zeer goede en strijdlustige voetballer, een winnaar.''