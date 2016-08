Ook Bel Hassani naar AZ

ANP Ook Bel Hassani naar AZ

ALKMAAR - In navolging van aanvaller Wout Weghorst stapt ook middenvelder Iliass Bel Hassani van Heracles Almelo over naar AZ. De 23-jarige Rotterdammer heeft woensdag een contract voor vijf jaar bij de Alkmaarse club ondertekend.

Door ANP - 31-8-2016, 17:43 (Update 31-8-2016, 17:43)

Bel Hassani speelde drie jaar voor Heracles. Zijn contract in Almelo liep tot medio 2017 door. Eerder kwam hij uit voor Sparta Rotterdam.

,,We betreuren enerzijds het vertrek van Bel Hassani, maar anderzijds gunnen wij hem deze stap in zijn carrière'', liet algemeen directeur Nico-Jan Hoogma van de Tukkers weten. ,,Het toont bovendien weer aan dat spelers via ons een groei in hun ontwikkeling kunnen doormaken.''

Bel Hassani dankte de Twentse club voor de afgelopen drie jaar. ,,Ik ben superblij met deze transfer, maar zal Heracles Almelo echt missen. Ik heb daar een goede en mooie tijd gehad en volop de kans gekregen om als voetballer beter te worden.''

AZ nam begin juli ook al spits Weghorst over van Heracles.