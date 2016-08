Stoke City huurt Martins Indi

ANP Stoke City huurt Martins Indi

STOKE-ON-TRENT - Bruno Martins Indi (24) speelt dit seizoen in de Premier League. De verdediger van FC Porto wordt voor een jaar verhuurd aan Stoke City, de club die na drie speelronden hekkensluiter is in de Engelse competitie.

Door ANP - 31-8-2016, 17:59 (Update 31-8-2016, 17:59)

Bij FC Porto kon de oud-speler van Feyenoord nagenoeg niet meer op speelminuten rekenen. In Engeland wordt hij ploeggenoot van Erik Pieters en Ibrahim Afellay.

Martins Indi verhuisde na het WK in 2014 in Brazilië naar Porto en raakte nadien ook uit beeld bij Oranje. Zijn contract bij de Portugese club loopt nog door tot medio 2018.