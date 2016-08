PSV verhuurt Maher aan Osmanlispor

ANP PSV verhuurt Maher aan Osmanlispor

EINDHOVEN - Adam Maher speelt dit seizoen in de Turkse competitie voor FK Osmanlispor. PSV verhuurt de middenvelder voor een jaar aan de Turkse club die Europees voetbal speelt in de Europa League.

Door ANP - 31-8-2016, 18:14 (Update 31-8-2016, 18:14)

Maher verhuisde in 2013 als grote belofte van AZ naar PSV. De torenhoge verwachtingen heeft de inmiddels 23-jarige speler nooit kunnen waarmaken. Afgelopen seizoen verloor hij zijn basisplaats op het sterk bezette middenveld van de landskampioen en speelde hij op eigen verzoek in Jong PSV. Ook dit seizoen maakte hij weinig kans op speeltijd in de hoofdmacht.

Het contract van Maher bij PSV loopt nog tot medio 2018.