Wit-Rusland verslaat Noorwegen

ANP Wit-Rusland verslaat Noorwegen

OSLO - Wit-Rusland, een van de tegenstanders van Oranje in de WK-kwalificatie, heeft woensdagavond Noorwegen in een oefeninterland afgetroefd. De ploeg van bondscoach Oleksandr Chatskevitsj won in Oslo met 1-0. Sergei Krivets maakte in de 56e minuut het doelpunt.

Door ANP - 31-8-2016, 21:40 (Update 31-8-2016, 21:40)

Wit-Rusland begint dinsdag in groep A aan de WK-kwalificatie met de thuiswedstrijd tegen Frankrijk. Oranje speelt op die dag uit tegen Zweden. In de tweede speelronde van de poule komt Nederland op 7 oktober in Rotterdam tegen Wit-Rusland uit.