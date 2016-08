Westerhof commissaris bij Heerenveen

HEERENVEEN - Voormalig voetbaltrainer Hans Westerhof treedt toe tot de raad van commissarissen (rvc) van sc Heerenveen. De 67-jarige Westerhof volgt de vertrokken René Groen op, meldde de Friese eredivisieclub donderdag.

Door ANP - 1-9-2016, 14:22 (Update 1-9-2016, 14:22)

De rvc van Heerenveen bestaat nu uit Jorrit Jorritsma (voorzitter), Gerard Kremer (commercie) en Westerhof, die technische zaken als portefeuille krijgt.

Westerhof trainde in zijn loopbaan onder meer twee keer FC Groningen (van 1988 tot 1992 en van 1994 tot 1996), PSV (seizoen 1992-1993), Jong Oranje (van 1996 tot 1997), Ajax (interim-trainer in 2000) en Willem II (van 2000 tot 2003). Hij was ook trainer in Mexico.

,,Met de komst van Hans Westerhof wordt ons team versterkt met een bekwaam en weloverwogen commissaris. Hans heeft jarenlange ervaring en een groot voetbalnetwerk, een aanwinst voor sc Heerenveen'', aldus Jorritsma.