Glansrol voor Juric bij Australië

ANP Glansrol voor Juric bij Australië

PERTH - Met een grote rol voor spits Tomi Juric is Australië de kwalificatiereeks voor het WK voetbal donderdag begonnen met een zege. Tegen Irak stond de aanvaller die afgelopen seizoen voor Roda JC speelde met een assist aan de basis van de openingstreffer van Massimo Luongo en zorgde hij in Perth zelf voor de eindstand: 2-0.

Door ANP - 1-9-2016, 15:15 (Update 1-9-2016, 15:15)

,,We hebben een goede prestatie neergezet. Ik ben blij ben mijn bijdrage maar belangrijker zijn de drie punten'', aldus Juric die dit seizoen bij FC Luzern in Zwitserland voetbalt.

Australië is samen met Japan favoriet voor de twee WK-tickets die in poule B van de Aziatische zone zijn te verdelen. Japan begon de kwalificatiereeks donderdag met een nederlaag. Een goal van Keisuke Honda (oud-speler van VVV-Venlo) was voor eigen publiek niet genoeg voor de Japanners tegen de Verenigde Arabische Emiraten: 1-2.