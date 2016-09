Late strafschop helpt Van Marwijk aan winst

RIYAD - Bert van Marwijk heeft de derde en beslissende ronde van de WK-kwalificatie donderdag met Saudi-Arabië afgetrapt met een benauwde overwinning. Dankzij een benutte strafschop in de 84e minuut van Nawaf Al-Abed zegevierde de ploeg van de Nederlandse bondscoach donderdag in Riyad tegen Thailand met 1-0. Australië en de Verenigde Arabische Emiraten zetten ook hun eerste wedstrijd in groep B van de Aziatische kwalificatiereeks in winst om.

Door ANP - 1-9-2016, 22:18 (Update 1-9-2016, 22:18)

De nationale voetbalploeg van de VAE verraste Japan in Saitama met 2-1. Keisuke Honda (ex-VVV) nam het enige Japanse doelpunt voor zijn rekening. Australië versloeg Irak met 2-0, onder meer dankzij een treffer van Tomi Juric die afgelopen seizoen met Roda JC speelde. De nummers een en twee van de groep kwalificeren zich voor het WK van 2018 in Rusland, voor de nummer drie rest een herkansing in de play-offs.