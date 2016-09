Strootman baalt van blunder

ANP Strootman baalt van blunder

SOLNA - Kevin Strootman kon er dinsdagavond na de WK-kwalificatiewedstrijd Zweden - Nederland (1-1) met zijn verstand niet bij. Vlak voor de rust ging de middenvelder van AS Roma vreselijk in de fout, waarna aanvaller Marcus Berg op fraaie wijze de score kon openen.

Door ANP - 6-9-2016, 23:37 (Update 6-9-2016, 23:37)

,,Een ongelooflijke blunder'', verzuchtte hij. ,,Normaal overkomt me dat nooit in zo'n belangrijke wedstrijd. Dat Zweedse doelpunt is volledig mijn schuld, ze hebben verder geen kans gehad. Dit heb ik het team aangedaan.''

Strootman gaf toe dat zijn flater hem de rest van de wedstrijd had achtervolgd. ,,Ik bleef er toch aan denken. Ik probeerde er echter ook extra motivatie en energie uit te halen. Helaas hebben we niet kunnen winnen. Goed, een zuivere goal van Bas Dost werd nog ten onrechte afgekeurd in de slotfase, maar ik ben nu wel de laatste die over fouten van anderen mag praten.''