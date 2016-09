Vitesse neemt aanwinsten mee naar Amsterdam

ANP Vitesse neemt aanwinsten mee naar Amsterdam

ARNHEM - Vitesse neemt de aanwinsten Matt Miazga en Adnane Tighadouini zondag mee naar Amsterdam voor de confrontatie met Ajax. Trainer Henk Fraser acht de Amerikaanse verdediger en Marokkaanse aanvaller klaar voor hun eerste speelminuten in het geel-zwart. Vitesse nam Miazga en Tighadouini kort voor het sluiten van de transfermarkt op huurbasis over van respectievelijk Chelsea en Málaga.

Door ANP - 9-9-2016, 16:47 (Update 9-9-2016, 16:47)

Voor Tighadouini betekende dat een terugkeer in Arnhem. De vleugelspits werd opgeleid bij Vitesse, maar een doorbraak in de hoofdmacht bleef uit. Via onder meer SC Cambuur, NAC Breda en Málaga keerde hij onlangs terug bij de Gelderse club, die dit seizoen zeven punten pakte in de eerste vier competitieduels.

Tegenstander Ajax staat ook op zeven punten. Bij de Amsterdammers maakt Hakim Ziyech zondag zijn debuut, al wil trainer Peter Bosz voorlopig niet zeggen op welke positie. De Colombiaanse verdediger Davinson Sánchez sloot vrijdag na de interlandperiode als laatste weer aan bij de selectie van Ajax.