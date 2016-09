Lewandowski leidt Bayern ook langs Schalke

GELSENKIRCHEN - Robert Lewandowski heeft Bayern München vrijdag weer een overwinning bezorgd. De Poolse spits brak de uitwedstrijd tegen Schalke 04 in de slotfase open. Na een steekpass van Javi Martinez knalde Lewandowski de bal langs keeper Ralf Fährmann. In blessuretijd besliste Joshua Kimmich de wedstrijd op aangeven van Lewandowski: 0-2.

Door ANP - 9-9-2016, 22:43 (Update 9-9-2016, 22:43)

De Poolse topschutter had de Duitse kampioen voor de interlandperiode al met drie doelpunten langs Werder Bremen geleid (6-0). Het duurde vrijdag lang voor de ploeg van trainer Carlo Ancelotti het versterkte Schalke wist te knakken. De thuisclub was kort na rust via Klaas-Jan Huntelaar zelfs dicht bij de openingstreffer. De spits, die in de Bundesliga nog nooit scoorde tegen Bayern, raakte echter de lat. Huntelaar moest even later aangeslagen naar de kant.

Lewandowski liet een kwartier voor tijd een enorme kans voor open doel liggen, maar was vijf minuten later wel scherp na een slim balletje van Martinez. Hij liet Kimmich in de extra tijd de tweede maken.