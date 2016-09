Derby met twee gezichten voor Mourinho

MANCHESTER - Voor José Mourinho had de stadsderby zaterdag tussen 'zijn' Manchester United en het Manchester City van Pep Guardiola twee gezichten. ,,De eerste helft was voor hen en zij kregen ook wat ze verdienden. De tweede helft was voor ons, maar wij kregen niet wat we verdienden'', zei de Portugees na de nederlaag voor eigen publiek op Old Trafford (1-2).

Door ANP - 10-9-2016, 17:01 (Update 10-9-2016, 17:01)

Die stand was bij rust al bereikt, nadat de 'Citizens' de eerste 45 minuten hadden gedomineerd. ,,Een paar van onze spelers waren niet klaar voor een wedstrijd op dit niveau'', bromde de Portugees, zonder namen te willen noemen. ,,Zij lieten niet zien wat we van ze verwachten. Het gaat niet om één of twee spelers, maar wel drie, vier of vijf. Als ze hun eigen prestatie analyseren, zullen ze beseffen dat ze er niet klaar voor waren. En dan kom je in de problemen tegen een sterke ploeg als Manchester City.''