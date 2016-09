Arsenal klopt Southampton in blessuretijd

LONDEN - Arsenal heeft zaterdag op de valreep nieuw puntenverlies in de Premier League voorkomen. De ploeg van manager Arsène Wenger versloeg Southampton met 2-1. De winnende treffer kwam diep in blessuretijd van Santi Cazorla, die een strafschop benutte nadat José Fonte zich had vergrepen aan invaller Olivier Giroud. Cazorla voorkwam daarmee dat de achterstand van Arsenal op koploper Manchester City na vier wedstrijden al zou oplopen tot zeven punten.

Door ANP - 10-9-2016, 18:13 (Update 10-9-2016, 18:13)

Southampton, met Virgil van Dijk en Jordy Clasie in de basis, was in de achttiende minuut een tikkeltje fortuinlijk op voorsprong gekomen. Een vrije trap van Dusan Tadic belandde via de vingertoppen van Petr Cech en de lat op de rug van de keeper van Arsenal, waarna de bal in het doel rolde. Tien minuten later trok Laurent Koscielny de stand gelijk (1-1).