ANP Excelsior is snel klaar met Heracles

ROTTERDAM - Excelsior heeft zaterdag de officiële opening van het vernieuwde stadion Woudestein opgeluisterd met een klinkende zege op Heracles Almelo (3-1). De Rotterdamse club schoot uit de startblokken en stond na 22 minuten al met 3-0 voor. Opvallend was dat alle doelpunten met links werden gemaakt.

Door ANP - 10-9-2016, 22:40 (Update 10-9-2016, 22:40)

Onder aanvoering van de technisch begaafde middenvelders Luigi Bruins en Ryan Koolwijk tikte Excelsior er in de openingsfase lustig op los. Khalid Karami opende al binnen een halve minuut de score, nadat even daarvoor met veel vuurwerk de afgeronde verbouwing van het knusse Woudestein was gevierd. De opgekomen rechtsback werd met een steekballetje weggestuurd door Nigel Hasselbaink en prikte de bal met links langs doelman Bram Castro.

Het bleek de opmaat voor een bijzonder feestelijke avond in Kralingen. In de negentiende minuut verdubbelde aanvoerder Koolwijk de Rotterdamse voorsprong, na een snelle uitbraak via Hasselbaink en Bruins. De middenvelder, na vijf jaar terug op het oude nest, knalde de bal met zijn linkervoet in het dak van het doel. Drie minuten later zorgde de Angolese aanwinst Fredy Ribeiro met een knap doelpunt voor de 3-0. De vleugelspits werd aan de rechterkant aangespeeld door Bruins, trok naar binnen en schoot de bal met een streep langs Castro. Ook Ribeiro, die zijn treffer vierde met vrolijke danspasjes, gebruikte zijn linkervoet om te scoren.

Excelsior schreef zo historie. Nog nooit stond de bescheiden club uit Rotterdam al zo snel met 3-0 voor in de eredivisie. Het clubrecord dateerde van 1984, toen Excelsior thuis tegen PEC Zwolle in 26 minuten drie keer scoorde.

Trainer John Stegeman van Heracles probeerde in de rust met een dubbele wissel zijn aangeslagen ploeg op te richten. Veel effect had dat niet, al tekende Vincent Vermeij halverwege de tweede helft wel voor de Almelose eretreffer. Doelman Tom Muyters van Excelsior voorkwam met een paar knappe reddingen dat de zege van de thuisclub nog in gevaar kon komen.