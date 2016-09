Ophef Poelenburg overdreven

Minister Van der Steur van Veiligheid en Justitie vindt dat het gedrag van de overlastgevende vloggers in de wijk Poelenburg in Zaandam echt niet kan. Tegelijk zegt hij dat we de problemen ook niet moeten overdrijven. Het is niet de eerste keer dat gedrag en uitlatingen van deze minister met elkaar in tegenspraak zijn. Vast staat dat de aandacht van media en politiek voor een paar klierende hangjongeren in Poelenburg overdadig aandoet. Zijn de problemen daar nu echt zoveel erger dan de brommernozems uit de jaren zestig en de krakers uit de jaren tachtig? De ophef over Poelenburg is overdreven.