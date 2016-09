Chelsea dankt Costa in Swansea

SWANSEA - Chelsea heeft zondag in de Premier League de eerste averij opgelopen. De Londense grootmacht moest bij Swansea City genoegen met een punt: 2-2. De ploeg van de nieuwe trainer Antonio Conte had de eerste drie competitieduels gewonnen. Door de halve misstap van Chelsea is Manchester City, dat zaterdag stadgenoot ManUnited met 2-1 versloeg, nu alleen koploper in Engeland.

Door ANP - 11-9-2016, 19:20 (Update 11-9-2016, 19:20)

Leroy Fer mocht zich bij de thuisploeg bijna twintig minuten matchwinner wanen. De Nederlandse middenvelder profiteerde na ruim een uur van een blunder bij Chelsea-verdediger Gary Cahill. Met zijn doelpunt, afgedwongen op inzet en karakter, gaf Fer zijn ploeg een verrassende voorsprong van 2-1.

In de 81e minuut voorkwam Diego Costa voor Chelsea een pijnlijke nederlaag. De Spaanse international had na ruim een kwartier ook de score geopend. Uit een strafschop maakte Gylfi Sigurdsson in de 59e minuut gelijk.

Bij Swansea bleef verdediger Mike van der Hoorn (ex-Ajax) de hele wedstrijd op de bank.