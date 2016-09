Brit Atkinson leidt PSV tegen Atlético

EINDHOVEN - De UEFA heeft scheidsrechter Martin Atkinson aangesteld voor de Champions League-wedstrijd tussen PSV en Atlético Madrid van dinsdag. Dat heeft de Eindhovense club maandag gemeld.

Door ANP - 12-9-2016, 11:11 (Update 12-9-2016, 11:11)

Voor de Britse arbiter is het een primeur. Nog niet eerder floot de 45-jarige scheidsrechter een wedstrijd van PSV. Twee keer floot hij een duel van Atlético, een duel in de Champions League in 2013 tegen Zenit Sint-Petersburg en een wedstrijd in de Europa League tegen Lazio in 2012.

Atkinson kwam op het afgelopen EK voetbal in Frankrijk in drie duels in actie. Na de achtste finale Wales - Noord-Ierland moest hij naar huis.