ANP Babel traint mee met reserves Ajax

AMSTERDAM - Ryan Babel is na een mislukt avontuur in de Verenigde Arabische Emiraten terug in Nederland. De 29-jarige aanvaller traint vanaf dinsdag mee met Jong Ajax, zo meldden de Amsterdammers maandag. Babel is transfervrij en wil op De Toekomst zijn conditie op peil houden in afwachting van een nieuwe club.

Door ANP - 12-9-2016, 18:05 (Update 12-9-2016, 18:05)

De 43-voudig international liet vorige week zijn contract ontbinden bij Al Ain, waar hij dit kalenderjaar nog niet in actie was gekomen. Het is de tweede keer dat Babel terugkeert bij Ajax, waar hij de jeugdopleiding doorliep en in 2004 debuteerde in het profvoetbal. Na zijn transfer naar Liverpool en 2007 en nieuwe verhuizing naar Hoffenheim, speelde hij in 2012-2013 weer een jaar in Amsterdam. Daarop vertrok hij naar het Turkse Kasimpasa. Sinds 2015 speelde hij voor Al Ain.