Tottenham legt Dier langer vast

ANP Tottenham legt Dier langer vast

LONDEN - Tottenham Hotspur heeft het contract met middenvelder Eric Dier opengebroken en verlengd. De Londense club, waarvoor de Nederlanders Vincent Janssen en Michel Vorm uitkomen, meldde dinsdag dat de Engelse international nu vastligt tot de zomer van 2021.

Door ANP - 13-9-2016, 11:46 (Update 13-9-2016, 11:46)

Dier (22) groeide op in Lissabon waar hij voor Sporting uitkwam. In 2014 nam Tottenham hem over voor naar schatting 5 miljoen euro. Vorig jaar november debuteerde hij in de Engelse nationale ploeg waarvoor hij inmiddels elf keer uitkwam. Het vorige contract van Dier liep tot medio 2020.