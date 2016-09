PSV thuis onderuit tegen Atlético

ANP PSV thuis onderuit tegen Atlético

EINDHOVEN - PSV heeft zich dinsdagavond tegen Atlético Madrid niet kunnen revancheren voor de verloren ontmoeting in de achtste finale van de Champions League vorig seizoen. De landskampioen, die in de eerste wedstrijd van de poulefase aan de verliezend finalist van afgelopen editie werd gekoppeld, maakte een sterke indruk maar ging voor eigen publiek onderuit in een duel vol blunders van de arbitrage: 0-1.

Door ANP - 13-9-2016, 22:43 (Update 13-9-2016, 22:44)

De ontmoeting tussen PSV en Atlético was vanaf de allereerste seconde een boeiend voetbalgevecht in een uitstekende ambiance. Aan de tactiek van PSV-trainer Phillip Cocu lag het niet. De oefenmeester koos met vijf verdedigers voor een versterkte defensie en die bleef goed op de been tegen de Franse supersterren van Atlético, Kevin Gameiro en Antoine Griezmann.

De bewierookte Spaanse defensie had veel moeite met de snelheid en behendigheid van Luciano Narsingh voorin. De tactiek van Cocu was echter niet berekend op een blunderende scheidsrechter. De ervaren Britse arbiter Martin Atkinson eiste bij herhaling een negatieve hoofdrol op. Al in de vijfde minuut keurde hij een treffer van Luuk de Jong onterecht af wegens duwen van aangever Héctor Moreno. In het vervolg liet hij een elleboogstoot van Diego Godin in duel met De Jong onbestraft en weigerde hij een strafschop te geven toen de Uruguayaanse verdediger de snelle Narsingh met zijn armen moest tegenhouden.

Hoogstandje

De openingstreffer viel aan de andere kant. Middenvelder Saul Niguez kreeg de bal vanuit een rebound op zijn schoen en hij rondde met een hoogstandje af, onhoudbaar voor de uitblinkende PSV-doelman Jeroen Zoet.

En terwijl de scheidsrechter de hele eerste helft had dwars gezeten kon PSV kort voor rust profiteren van een nieuwe fout van de arbitrage. Atkinson legde de bal op de stip na een schwalbe van Narsingh. Andrés Guardado mocht het proberen maar weigerde het cadeautje uit te pakken. Zijn schot werd gestopt door keeper Jan Oblak.

PSV bleef na rust jagen op de gelijkmaker. De ploeg was minder doortastend en gevaarlijk maar had nóg een penalty verdiend. Het was wederom Godin die goed wegkwam. De verdediger maakte opzichtig hands in het strafschopgebied maar werd weer niet bestraft. Invaller Gastón Pereiro was in de slotfase dichtbij de verdiende gelijkmaker maar hij kopte in de handen van Oblak.