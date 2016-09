Barcelona rolt Celtic volledig op

ANP Barcelona rolt Celtic volledig op

BARCELONA - Barcelona is in de eerste wedstrijd dit seizoen in de groepsfase van de Champions League over Celtic heengelopen. En niet zo'n klein beetje ook. Met de Duitser Marc-André ter Stegen in plaats van Jasper Cillessen in het doel werd het 7-0 voor de Catalanen. Hoewel de Schotten met Dorus de Vries wel een Nederlander in het doel hadden, waren ze niet opgewassen tegen de acties van vooral Lionel Messi en Neymar, die bij vlagen briljant waren.

Door ANP - 13-9-2016, 22:46 (Update 13-9-2016, 22:49)

De andere wedstrijd in deze groep, tussen Manchester City en Borussia Mönchengladbach, werd door scheidsrechter Björn Kuipers uit Oldenzaal afgelast. Regen had het veld in Manchester onbespeelbaar gemaakt.

Met een prachtige knal uit een moeilijke hoek zette Messi Barca al vroeg op voorsprong. Dat gebeurde na een pass van Neymar. Na een overtreding van Ter Stegen kreeg Celtic echter kort later de kans om via een strafschop langszij te komen. Moussa Dembélé, die zelf was gevloerd, strandde echter op de vuisten van de Duitse doelman, die het afgelopen weekeinde wegens een lichte blessure nog ontbrak in de nationale competitie.

Vrije trap

Na bijna een half uur zorgde Messi voor nummer twee, na een welhaast oogverblindende combinatie met opnieuw Neymar. De Braziliaan, die enkele weken geleden zo ongeveer persoonlijk het goud binnenhaalde bij de Olympische Spelen van Rio de Janeiro, maakte meteen na de hervatting 3-0. Hij deed dat uit een vrije trap, waarbij De Vries de bal met de vingertoppen nog wel even toucheerde.

Daarna was er geen houden meer aan. Andrés Iniesta, nota bene invaller, nam de bal ineens op de schoen op aangeven van Neymar. De Vries, in vroegere tijden in Nederland actief voor Telstar en ADO Den Haag, zal de bal amper hebben gezien, 4-0. Messi tikte zelf maar weer de vijfde binnen, uit een voorzet van Luis Suarez. Daarna maakte Suarez, aannemen op de borst en schieten in de draai, zelf de 6-0.

Suarez mocht het gala ook afsluiten door de 7-0 in te tikken op aangeven van Messi.