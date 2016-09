Bayern aan leiding na ruime zege op Rostov

MÜNCHEN - Bayern München is de Champions League met een overtuigende overwinning begonnen. Het elftal van trainer Carlo Ancelotti versloeg dinsdag het Russische FK Rostov met 5-0. Rostov schakelde in de laatste kwalificatieronde voor het lucratieve clubtoernooi Ajax uit.

Tegen Bayern hield de club een klein half uur stand. De Engelse scheidsrechter Anthony Taylor legde de bal op de strafschopstip omdat in zijn ogen aanvoerder Aleksandr Gatskan bij een hoekschop Robert Lewandoswki naar beneden trok. De Poolse aanvaller, die in de eerste twee competitieduels al vier keer scoorde, benutte de penalty zelf. In de blessuretijd van de eerste helft verdubbelde Thomas Müller, die na een voorzet vanaf links van David Alaba goed voor zijn directe tegenstander kwam, de voorsprong.

Na acht minuten spelen in de tweede helft was de spanning helemaal verdwenen. Joshua Kimmich werkte van dichtbij het derde doelpunt binnen voor de Duitse club, waar Arjen Robben nog ontbrak. De Nederlandse aanvaller maakt na een blessure vermoedelijk volgende week zijn rentree. Kimmich nam in de zestigste minuut ook de vierde treffer voor zijn rekening. In blessuretijd bepaalde invaller Juan Bernat de eindstand.

Bayern München gaat door de ruime zege aan de leiding in groep D, waar Atlético Madrid met 1-0 bij PSV won. Woensdag 28 september staan Atlético en Bayern tijdens de tweede speelronde in Spanje tegenover elkaar. Dat is een herhaling van de halve finale van vorig seizoen. Toen was Atlético Madrid over twee duels te sterk voor Bayern, dat de Champions League in 2013 voor het laatst won.