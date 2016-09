Memphis in selectie voor duel met Feyenoord

Bindend referendum: dictatuur

We hebben een raadgevend referendum. Een bindend referendum, waarmee het volk een wet kan terugdraaien, is in de maak. De PVV wil nog verder gaan: een referendum zou over alles moeten kunnen gaan. Dat is het geval in Zwitserland waar het volk stemde over minaretten en het basisinkomen. Alleen over oorlog wordt niet gestemd. Wilders’ wens moet maar een wens blijven. Het bindend referendum leidt tot dictatuur van een massa die bovendien niet alle ins en outs kent. In Engeland zagen we waar dat toe leidt: een nipte meerderheid stemde voor een Brexit. Een deel had later alweer spijt.