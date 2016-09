Basisplaats voor Dost, Janssen op de bank

ANP Basisplaats voor Dost, Janssen op de bank

MADRID - Bas Dost start woensdagavond in de groepswedstrijd van zijn club Sporting Portugal bij Real Madrid in de Champions League in het basiselftal. De Nederlandse aanvaller krijgt in de voorhoede ondersteuning van Bryan Ruiz, oud-speler van onder meer FC Twente en PSV. Luc Castaignos, die net als Dost deze zomer de overstap maakte naar Sporting, start op de bank.

Door ANP - 14-9-2016, 20:01 (Update 14-9-2016, 20:01)

Vincent Janssen, eerste spits van het Nederlands elftal, ontbreekt woensdag in het basisteam van Tottenham Hotspur tegen het Franse AS Monaco. Ook de Nederlandse doelman Michel Vorm moet met een reserverol genoegen nemen bij de Spurs.

Bij Club Brugge, dat de Engelse kampioen Leicester City ontvangt, doen de Nederlanders Ricardo van Rhijn, Stefano Denswil en Ruud Vormer vanaf het begin mee.