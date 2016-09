AZ fit voor Europees duel

ALKMAAR - AZ-trainer John van den Brom kan donderdagavond over een volledige selectie beschikken tijdens het eerste duel in de groepsfase van de Europa League. ,,Iedereen is fit'', zei Van den Brom woensdag op de persconferentie over de thuiswedstrijd tegen de Ierse kampioen Dundalk FC.

Door ANP - 14-9-2016, 20:18 (Update 14-9-2016, 20:18)

Van den Brom weigert de tegenstander van donderdagavond in Alkmaar te onderschatten. ,,We spelen tegen de koploper van de Ierse competitie die zich bijna voor de groepsfase van de Champions League plaatste, dus we hebben veel respect voor Dundalk'', zei hij.

AZ is in de groep verder ingedeeld met Maccabi Tel Aviv en Zenit Sint-Petersburg. De club uit Alkmaar mikt op de tweede plaats, aldus Van den Brom die Zenit als topfavoriet bestempelde. ,,Zenit springt er voor mij uit, dat is een absolute topclub. De andere drie ploegen zullen moeten gaan strijden om die tweede positie. Ik denk dat wij daar aanspraak op kunnen maken omdat wij ervaring en kwaliteit hebben in de ploeg en het een keer waar moeten maken.''