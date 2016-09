Sevilla pakt punt bij Juventus

TURIJN - Het is Juventus niet gelukt de groepsfase van de Champions League met een overwinning te beginnen. De Italiaanse kampioen kwam woensdag in eigen stadion niet verder dan een gelijkspel tegen Sevilla: 0-0.

Door ANP - 14-9-2016, 22:51 (Update 14-9-2016, 22:51)

De grootste kans voor Juventus kwam na ruim een uur spelen op naam van Gonzalo Higuaín. De kopbal van de van Napoli overgekomen spits kwam echter tegen de lat. Sevilla, dat sinds dit seizoen onder leiding van de Argentijn Jorge Sampaoli staat, stond ook daarna nog onder grote druk maar hield wel stand. De Spanjaarden hopen de groepsfase van de Champions League een keer door te komen. Sevilla won zowel in 2014, 2015 als 2016 de Europa League.

Olympique Lyon had in dezelfde poule geen moeite met Dinamo Zagreb. De Franse voetbalclub won met 3-0 door treffers van Corentin Tolisso (13e minuut), Jordan Ferri (49e minuut) en Maxwel Cornet (57e minuut). Lyon moet over twee weken op bezoek bij Sevilla, terwijl Dinamo Zagreb dan Juventus (de verliezend finalist in 2015) ontvangt.