ANP Ronaldo waarschuwt slap Real Madrid

MADRID - De late ontsnapping van Real Madrid tegen Sporting Portugal in de Champions League dient een waarschuwing te zijn. ''Clubs lopen over ons heen als we zo slap spelen. Sporting was het bewijs en het verbaasde me niet'', zei de Portugese topschutter na het duel in Bernabeu.

Door ANP - 15-9-2016, 8:52 (Update 15-9-2016, 8:52)

Het Spaanse sterrenensemble keek tegen Sporting Portugal tot in de 89e minuut aan tegen een achterstand, maar boog die in de slotfase om naar een 2-1 overwinning, mede dankzij een rake vrije trap van Ronaldo. ''Comebacks als deze horen bij de mystiek van ons stadion, maar het moet wel een waarschuwing voor de toekomst zijn.''

Ronaldo, die zijn aantal doelpunten in de Champions League op 95 bracht, juichte niet na zijn treffer tegen de club waar hij zijn jeugdopleiding genoot. ''Dit was tegen Sporting, de club die mij gemaakt heeft en waar ik te veel respect voor heb.''