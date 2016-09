'Kiev krijgt finale Champions League 2018'

ATHENE - De finale van de Champions League in 2018 is toegewezen aan Oekraïne. Het olympisch stadion van Kiev is de plaats van handeling, meldde donderdag de voetbalbond van Oekraïne. Voorzitter Andrej Pavelko noemde het in een videoboodschap op de website van de bond een overwinning voor alle Oekraïners.

Door ANP - 15-9-2016, 12:04 (Update 15-9-2016, 12:04)

De UEFA heeft de locatie voor de finale van het belangrijkste Europese clubtoernooi nog niet bevestigd. De Europese bonden zijn bijeen in Athene, waar woensdag de Sloveen Aleksander Ceferin tot nieuwe voorzitter werd gekozen.

Het stadion in Kiev heeft een capaciteit van 70.000 toeschouwers. De finale van het EK van 2012 vond er plaats.

De finale van de Champions League in 2017 is toegewezen aan Cardiff in Wales.