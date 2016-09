Ontzetting AZ na uitvallen Wuytens

ALKMAAR - Het uitvallen van de Belgische middenvelder Stijn Wuytens leidde donderdag bij AZ in het duel uit de Europa League met Dundalk tot emotionele taferelen. Wuytens had zojuist de openingstreffer gemaakt, maar was daarbij hard op doelman Gary Rogers gebotst. De AZ-speler leek buiten bewustzijn en verdween per brancard van het veld.

Door ANP - 15-9-2016, 20:38 (Update 15-9-2016, 20:38)

Spelers en ook trainer John van den Brom maakten een aangeslagen indruk. AZ meldde niet veel later dat Wuytens weer bij kennis is.