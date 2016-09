Aangeslagen AZ verspeelt winst tegen Dundalk [video]

ALKMAAR - AZ is de groepsfase van de Europa League begonnen met gelijkspel (1-1) tegen Dundalk FC. Een smet op de wedstrijd was de blessure van Stijn Wuytens, nadat hij de score in de tweede helft had geopend.

De Belg moest op een brancard het veld verlaten. Het aangeslagen AZ, met een huilende trainer John van den Brom, moest daarna de tegentreffer van invaller Ciaran Kilduff incasseren.

AZ begon flitsend. Al voor het verstrijken van de tweede minuut schoot de naar links uitgeweken Alireza Jahanbakhsh, na een prima actie, buiten bereik van doelman Gary Rogers op de paal.

Kort daarna schoot aan de andere kant spits David McMillan bij een snelle counter in kansrijke positie naast.

AZ zat er in die beginfase fel bovenop. Vrijwel alle persoonlijke duels op het middenveld werden gewonnen, waarna meestal de snelle en behendige Jahanbakhsh op de rechtervleugel werd opgezocht.

De tegenstoten van Dundalk FC, dat de aanval zocht zodra daar mogelijkheden toe waren, bezorgden de defensie van AZ aardig wat last. Ronan Finn en Dane Massey kregen kansen, maar misten. Daryl Horgan strandde na een solo op doelman Sergio Rochet.

In de slotfase van de eerste helft trokken de Ieren zelfs met vaak goed combinatievoetbal het initiatief naar zich toe.

Bij AZ stokten de acties te vaak op het middenveld, omdat spits Fred Friday en op de linkervleugel Dabney dos Santos te weinig gevaar konden stichten. Verder dan een op dubieuze gronden wegens buitenspel afgekeurde treffer van Friday kwam de Alkmaarse club niet.

AZ startte na de rust opnieuw voortvarend. Derrick Luckassen was dicht bij het openingsdoelpunt. Nadat kansen daarna uitbleven greep trainer John van den Brom al snel in.

Hij verving Friday voor Wout Weghorst. Kort daarna maakte Stijn Wuytens het bevrijdende eerste doelpunt. Tot erg veel vreugde leidde dat niet, want bij het scoren raakte de Belg naar het zich liet aanzien zwaar geblesseerd.

Het aangeslagen AZ, met op de bank een huilende Van den Brom, probeerde daarna nog wel de marge te verdubbelen, maar slaagde daar niet in. Sterker nog: invaller Kilduff zorgde ervoor dat de avond in Alkmaar nog verder in mineur eindigde.

