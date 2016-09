El Ahmadi: eredivisie is zo slecht nog niet

ANP El Ahmadi: eredivisie is zo slecht nog niet

ROTTERDAM - Het Nederlandse voetbal en de eredivisie zijn zo slecht nog niet. Die conclusie trok Karim El Ahmadi donderdag na de verrassende overwinning van Feyenoord op Manchester United in de Europa League (1-0). ,,We hebben laten zien dat een Nederlandse ploeg ook echt wel kan verdedigen en sterk kan zijn in de duels. Vaak wordt geroepen dat 'we' alleen maar mooi willen voetballen, maar dit kunnen we dus ook'', aldus de middenvelder, die in De Kuip verbeten duels uitvocht met de duurste voetballer ter wereld.

Door ANP - 15-9-2016, 22:57 (Update 15-9-2016, 22:57)

El Ahmadi stond tegenover Paul Pogba, het Franse krachtmens waarvoor ManUnited een slordige 105 miljoen euro betaalde. Vaak kwam de Marokkaanse middenvelder als winnaar uit de strijd. ,,Het waren mooie duels. Leuk om je te kunnen meten met zulke gasten, met de absolute top van de wereld.''

El Ahmadi benadrukte dat alles begint met strijd leveren. ,,Dat heeft PSV in de Champions League al laten zien en wij vanavond ook. We hebben ons visitekaartje afgegeven namens Nederland. De eredivisie is zo slecht nog niet, hoor.''