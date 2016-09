Standard Luik gelijk tegen Celta de Vigo

ANP Standard Luik gelijk tegen Celta de Vigo

LUIK - Standard Luik en Celta de Vigo hebben donderdag in de Europa League gelijkgespeeld. De wedstrijd tussen de Belgische en Spaanse voetbalclub eindigde in 1-1, zodat Ajax (dat Panathinaikos met 2-1 aan de kant zette) voorlopig aan de leiding gaat.

Door ANP - 15-9-2016, 23:13 (Update 15-9-2016, 23:13)

De doelpunten in Luik vielen al vroeg in de wedstrijd. De Franse middenvelder Mathieu Dossevi opende al in de derde minuut de score. Giuseppe Rossi maakte tien minuten later gelijk voor Celta de Vigo.

Over twee weken speelt Ajax in Amsterdam tegen Standard Luik.