De Boer onder vuur in Milaan

MILAAN - Trainer Frank de Boer van Internazionale ligt na de smadelijke thuisnederlaag in de Europa League tegen het Israëlische Hapoel Beer-Sheva zwaar onder vuur in de Italiaanse pers. De grote sportkranten halen vrijdag uit naar de oud-coach van Ajax, die nog weinig succesvol is met de Milanese topclub. ,,Inter, schaam je je niet?'', kopt La Gazzetta dello Sport in vette letters.

Door ANP - 16-9-2016, 8:33 (Update 16-9-2016, 8:33)

De Corriere dello Sport is evenmin mals. ,,De Boer vernederd door Israëliers'', valt te lezen op de voorpagina. Tuttosport ziet Inter onder De Boer wegglijden. ,,De Boer zinkt'', luidt de kop op de voorpagina.

Inter verloor met 2-0 in het eigen San Siro en in sommige Italiaanse media wordt al gespeculeerd op een vroegtijdig vertrek van de Nederlandse trainer. Zondag wacht de belangrijke confrontatie met landskampioen Juventus in de competitie.

De Boer toonde na de wedstrijd begrip voor de fans, die zijn spelers uitfloten. ,,Ik vind het spijtig voor de fans, want die komen naar het stadion om Inter te zien winnen. Ik kan niet begrijpen dat de spelers het hoofd lieten hangen na de eerste tegengoal.''