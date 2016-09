Gouden Bal krijgt weer een nieuwe opzet

ZÜRICH - De verkiezing van de wereldvoetballer van het jaar krijgt opnieuw een nieuwe opzet. Het gerenommeerde Franse voetbaltijdschrift France Football maakte vrijdag bekend te breken met de FIFA. France Football organiseerde sinds 2010 samen met de wereldvoetbalbond de verkiezing, waarbij de aanvoerders en bondscoaches van alle nationale ploegen samen met een select aantal journalisten ieder de beste voetballer ter wereld aanwezen.

Door ANP - 16-9-2016, 16:48 (Update 16-9-2016, 16:48)

Het Franse tijdschrift reikte sinds 1956 jaarlijks een Gouden Bal uit aan de Europees voetballer van het jaar. Later kwamen ook spelers van buiten Europa in aanmerking voor die prestigieuze onderscheiding. De FIFA begon in 1991 met een eigen verkiezing van de beste speler ter wereld. Het leidde in 2010 tot een samensmelting tussen de FIFA en France Football. Sindsdien ging de Gouden Bal vier keer naar Lionel Messi en twee keer naar Cristiano Ronaldo.

France Football maakte vrijdag op de website bekend niet langer samen te werken met de FIFA. Details over de nieuwe opzet van de verkiezing komen dinsdag naar buiten.