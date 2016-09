Thiago Silva terug in selectie Brazilië

RIO DE JANEIRO - Voormalig aanvoerder Thiago Silva is voor het eerst sinds de zomer van 2015 opgenomen in de nationale voetbalploeg van Brazilië. Bondscoach Tite, die de in juli ontslagen Dunga opvolgde, ziet een rol voor de centrale verdediger van Paris Saint-Germain in de WK-kwalificatieduels met Bolivia en Venezuela in oktober.

Door ANP - 17-9-2016, 9:10 (Update 17-9-2016, 9:10)

Thiago Silva (31) speelde tot en met de Copa América van 2015 59 interlands voor zijn land, maar werd daarna niet meer opgeroepen door Dunga. Hij moet nu het hart van de defensie gaan vormen, samen met Miranda of Marquinhos, zijn ploeggenoot bij PSG.

Brazilië won eerder deze maand de eerste twee WK-kwalificatieduels, tegen Ecuador en Colombia. Tite selecteerde één debutant: doelman Muralha van Flamengo. Brazilië speelt op 6 oktober thuis tegen Bolivia en vijf dagen later uit tegen Venezuela.