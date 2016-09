Real Madrid laat Ronaldo en Bale thuis

MADRID - Real Madrid reist zonder de sterspelers Cristiano Ronaldo en Gareth Bale af naar Barcelona, waar het zondag tegen Espanyol op jacht gaat naar de zestiende competitiezege op rij. Dat zou een evenaring zijn van het record dat in handen is van rivaal FC Barcelona. Ronaldo heeft een griepje terwijl Bale in het Champions Leagueduel met Sporting een heupblessure heeft opgelopen, meldde coach Zinedine Zidane zaterdag.

,,Cristiano heeft last van zijn keel'', zei Zidane. ,,We zitten nu in een schema van twee duels per week en met zo'n belangrijke speler nemen we geen enkel risico. Gareth heeft een behoorlijke tik op zijn heup gehad. We laten hem eveneens thuis.''

Real evenaarde met de winst vorig weekeinde op Osasuna het clubrecord met vijftien achtereenvolgende overwinningen, een reeks die begon in het afgelopen seizoen. Zidane zal de Colombiaan James Rodriguez als vervanger van Ronaldo opstellen. ,,Hij traint goed en is zeer gemotiveerd'', aldus de Franse coach.