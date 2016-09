Ünal is nieuwe publiekslieveling FC Twente

ANP Ünal is nieuwe publiekslieveling FC Twente

ENSCHEDE - FC Twente is na het vertrek van Hakim Ziyech naar Ajax een publiekslieveling rijker. Enes Ünal leidde de club uit Enschede zaterdag met twee doelpunten naar een thuiszege op ADO Den Haag van 4-1.

Door ANP - 17-9-2016, 20:41 (Update 17-9-2016, 20:41)

Ünal verhoogde zijn totaal naar vijf competitietreffers. De huurling van Manchester City scoorde eerder al drie keer tegen FC Groningen. Hij trad in de voetsporen van Dick van Dijk, die in 1967 ook tijdens zijn eerste vier duels in de eredivisie vijfmaal scoorde voor FC Twente. Ünal kreeg twintig minuten voor het einde een publiekswissel voor de dankbare toeschouwers in de Veste.

FC Twente beleeft voorlopig veel plezier aan de huurlingen van Manchester City. Na de twee treffers van Ünal tekende Bersant Celina voor 3-0. Yaw Yeboah, eveneens eigendom van de koploper van de Premeir League, scoorde niet maar mocht eveneens terugkijken op een goede wedstrijd voor FC Twente.

Competitiestart

ADO Den Haag leed de tweede nederlaag op rij na een sterke competitiestart. Het elftal van Zeljko Petrovic leverde een wanprestatie in Enschede. De bezoekers kwamen overal te laat op het veld en leden veel balverlies. Doelman Nick Marsman van de thuisploeg beleefde een eenvoudige avond en hoefde nauwelijks in actie te komen. Hij had in de slotfase geen antwoord op een kopbal van Kevin Jansen, die een mooie voorzet van Ruben Schaken bekroonde.

In blessuretijd bepaalde Kamohelo Mokotjo met zijn eerste competitietreffer sinds vorig jaar september de eindstand. Bij FC Twente droeg Mateusz Klich al in zijn eerste thuiswedstrijd van het seizoen voor zijn nieuwe club de aanvoerdersband. Hij verving de geblesseerde Stefan Thesker.