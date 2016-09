Ünal geniet van fans FC Twente

ANP Ünal geniet van fans FC Twente

ENSCHEDE - Enes Ünal is de nieuwe publiekslieveling van FC Twente. De negentienjarige Turk scoorde zaterdag tweemaal in het thuisduel met ADO Den Haag (4-1) en kreeg een publiekswissel.

Door ANP - 17-9-2016, 20:43 (Update 17-9-2016, 20:43)

,,Het was een geweldige avond'', zei de spits die is gehuurd van Manchester City voor de camera van FOX Sports. ,,Voor zo´n publiek geven we graag 100 procent. De fans geven ons veel steun hier. Ik voel me echt thuis als ik hier speel.''

Ünal is niet de enige speler van FC Twente die eigendom is van Manchester City. Hetzelfde geldt voor Bersant Celina en Yaw Yeboah die ook uitstekend speelden tegen ADO. Celina maakte de derde treffer voor de thuisploeg. ,,We verstaan elkaar goed op het veld. Het is leuk dat we hier nu voetballen'', besloot Ünal die dit seizoen al vijf keer heeft gescoord voor FC Twente. Eerder was de spits al met drie treffers op schot tegen FC Groningen.