ANP Roda de kluts kwijt in eigen stadion

KERKRADE - Roda JC heeft sc Heerenveen zaterdag een eenvoudige avond in Kerkrade bezorgd. De thuisclub uit Limburg beëindigde de eerste helft met negens spelers en leed vervolgens een kansloze nederlaag (0-3).

Door ANP - 17-9-2016, 21:52 (Update 17-9-2016, 22:09)

Het werd voor de Limburgse fans opnieuw geen voetbalfeest in de Parkstad Limburg stadion. Afgezien van de eerste vijf, zes minuten van het duel, waarin de thuisclub vrij aardig uit de startblokken was gekomen, bleek Heerenveen op alle aspecten de betere partij. De Friezen combineerden vloeiender, waren veel verrassender in de opbouw en beschikten over meer individuele kwaliteiten. Dat kwam al in de achtste minuut tot uitdrukking, toen de Zweed Sam Larsson een vrije schop over de Roda-muur krulde: 0-1.

Door die vroege tegenvaller raakte Roda de kluts kwijt. Er werden steeds meer onbenullige overtredingen begaan. Die kwamen twee spelers van Roda duur te staan. Abdul Ajagun kon in de 34e minuut het veld verlaten, na twee gele prenten. Net voor de pauze volgde Chris Kum. De verdediger ontving eerst geel wegens vasthouden; tien minuten later was er een tweede kaart (en dus rood) omdat hij aanmerkingen bleef maken op de leiding.

Roda is de vijfde ploeg in de geschiedenis van de eredivisie met twee keer rood in de eerste helft, na Sparta (1993), RKC (1998), Utrecht (2013) en AZ (2013).

Ook Heerenveen haalde het einde van de wedstrijd niet met elf man. Shay Facey kon na zijn tweede gele kaart in de 75e minuut inrukken. Ondanks de numerieke meerderheid in de tweede helft maakte Heerenveen het zich lange tijd onnodig lastig. Pas in de 67e minuut gooide invaller Veerman de partij op slot. Hij kreeg de bal bij toeval via een Roda-verdediger tegen zijn been en die caramboleerde achter doelman Benjamin van Leer: 0-2. Zeneli maakte in de 77e minuut het derde doelpunt van Heerenveen.