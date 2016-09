Fischer baalt van strafschop voor Vitesse

ARNHEM - Go Ahead Eagles hield zaterdag in de verloren uitwedstrijd tegen Vitesse (2-0) lang stand. Een kwartier voor tijd kreeg Sander Fischer echter een voorzet van invaller Adnane Tighadouini ongelukkig tegen zijn arm. Ricky van Wolfswinkel benutte de strafschop, toegekend door arbiter Jochem Kamphuis, waarna Lewis Baker twee minuten later het weinig opwindende duel besliste.

17-9-2016

,,Die strafschop was het breekpunt'', bromde Fischer bij FOX Sports. ,,Wat ik dacht toen de scheidsrechter hem gaf? 'Dat ga je niet menen'?, schoot er door mijn hoofd. Mijn arm zat heel dicht tegen mijn lichaam aan, dacht ik. De bal kwam er inderdaad even tegenaan, maar ketste daarna ook nog op mijn buik. Ik kon er weinig aan doen, vond ik. Niks ten nadele van de scheidsrechter, maar het was natuurlijk wel een grote domper. Het is gewoon balen dat hij hiervoor een strafschop geeft. Kamphuis zei zelf ook dat dit moeilijke situaties zijn. Daar hebben we nu echter weinig aan.''