ANP Krul: over twee weken bij selectie Ajax

AMSTERDAM - Tim Krul hoopt dat hij over twee weken bij de selectie van Ajax zit. De doelman, die in de zomer overkwam van Newcastle United, is hersteld van een zware knieblessure die hij vorig jaar oktober opliep met een wedstrijd van het Nederlands elftal in Kazachstan en is inmiddels bijna wedstrijdfit.

Door ANP - 18-9-2016, 11:05 (Update 18-9-2016, 11:05)

,,De afgelopen weken gaat het steeds beter, dag voor dag'', zei de keeper zondag bij het televisieprogramma De Tafel van Kees op FOX Sports. ,,Ik ben vol met de keepers en trainer Carlo L'Ami bezig en ben nu al twee, drie weken keihard aan het bikkelen. We gaan het nu dag voor dag bekijken. Over twee weken, op 2 oktober, hoop ik er thuis tegen FC Utrecht voor het eerst bij te zitten. En dan is het aan de trainer om te kijken of ik wedstrijdfit ben."

Krul is bij Ajax de opvolger van de naar FC Barcelona vertrokken Jasper Cillessen. Tot Krul weer fit is, staat André Onana onder de lat bij de Amsterdammers.