ANP Sparta te sterk voor NEC

ROTTERDAM - Sparta Rotterdam heeft zondag met 2-0 van NEC gewonnen. Voor de Rotterdammers, kampioen van de Jupiler League, is het al de derde zege van het seizoen. De ploeg van trainer Alex Pastoor staat daardoor in de subtop. NEC is met vijf punten niet best aan het seizoen begonnen.

Door ANP - 18-9-2016, 14:39 (Update 18-9-2016, 14:39)

Thomas Verhaar zette Sparta in de zeventiende minuut op voorsprong. De rechtsbuiten stond voor het eerst dit seizoen in de basis en trof doel met een schot in de verre hoek. Tien minuten voor tijd besliste Zakaria El Azzouzi het duel door de 2-0 binnen te werken. NEC was na een uur dichtbij de gelijkmaker, maar invaller André Fomitschow raakte de lat.